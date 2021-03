Haase laat mopperende en tobbende Murray ontsnappen in leeg Ahoy

Robin Haase heeft op de eerste dag van het ABN Amro-toernooi een uitgelezen mogelijkheid laten liggen om tennisgrootheid Andy Murray te verslaan en de tweede ronde te bereiken in Rotterdam.

Hij was lange tijd de betere speler, stond met 3-0 voor in de derde set, maar liet zich na tweeënhalf uur spelen toch aftroeven door de Britse drievoudig grandslamwinnaar en voormalig nummer een van de wereld: 6-2, 6-7 (2), 3-6.

Akelig leeg Ahoy

Beide 33-jarige spelers zijn op de weg terug na blessures, maar Haase (knie) tikt zijn oude niveau gemakkelijker aan dan Murray (heup). Hij liet met gevarieerd en slim spel Murray in het begin lopen en de fouten maken.

Murray voelde zich duidelijk niet lekker in het akelig lege Ahoy (vanwege de coronapandemie is er geen publiek toegestaan), want hij begon steeds meer op zichzelf te foeteren.