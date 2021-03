Dit zijn de 6 genomineerden voor de Libris Literatuur Prijs

6 genomineerden Libris Literatuurprijs 2021 - Nieuwsuur

Juryvoorzitter Lilianne Ploumen heeft in Nieuwsuur de zes genomineerden voor de Libris Literatuur Prijs 2021 bekend gemaakt. Het zijn Simone Atangana Bekono, Gerda Blees, Merijn de Boer, Jeroen Brouwers en Marieke Lucas Rijneveld en de Vlaming Erwin Mortier. De genomineerde boeken van Blees en Atangana Bekono zijn debuutromans. De Libris Literatuur Prijs wordt toegekend aan de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. De winnaar ontvangt 50.000 euro, en wordt op 10 mei live bekendgemaakt in Nieuwsuur. Volgens de jury was het een 'verbluffend jaar'. Zowel vanwege de veelzijdigheid van het aanbod, als de omstandigheden die werden geschapen door het coronavirus. "De lockdown kluisterde ons aan huis en haard, dus wat is er dan beter dan 210 ingezonden romans te mogen lezen", staat in het juryrapport. Op de shortlist staan volgens de jury titels die - 'zelfs na twee, drie of vier keer lezen' - bleven verrassen: "Verhalen met een eigen blik, een ziel, een stem en soms meerstemmigheid, verhalen van schrijvers die weten wat ze doen, wat ze de lezer aandoen - of dat onderzoeken". Lees hieronder meer over de boeken van de zes genomineerden: Confrontaties, Simone Atangana Bekono

Hoofdpersoon Salomé is een gevoelige, slimme jonge vrouw die worstelt met het racisme in haar omgeving. Ze moet zes maanden in een jeugddetentiecentrum verblijven, omdat ze twee schoolgenoten die haar aanvielen met geweld heeft toegetakeld. De motor van het boek is het innerlijke leven van Salomé: de krenkingen, zorgen, angsten, de teleurstelling en de woede. Wij zijn licht, Gerda Blees

Blees' eerste roman is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van vier Nederlandse communeleden die besloten te stoppen met eten en in plaats daarvan te leven van licht, lucht en liefde. Elk hoofdstuk wordt verteld vanuit van uit een nieuwe invalshoek en gaandeweg wordt onthuld wat er is gebeurd met de drie mensen die overbleven, na de dood van communelid Elisabeth. De saamhorigheidsgroep, Merijn de Boer

"Hè? Ongelofelijk", zegt De Boer in z'n hardloopbroekje, terwijl-ie op het punt staat zijn kinderen naar school te brengen. Correspondent Ties Brock verrast hem bij zijn woning in Jeruzalem:

Een links clubje vrienden in de vroege jaren tachtig wandelt, knutselt, knuffelt en praat avondenlang over politiek. De diplomaat Bernard heeft niets met linkse ideologie, maar besluit toch lid te worden, aangetrokken tot de warme sfeer. Als zijn verliefdheid op Liza leidt tot een gepassioneerde affaire, legt dat een bom onder de saamhorigheidsgroep. De Boer heeft zelf van dichtbij gezien hoe zo'n groep werkt. "De saamhorigheidsgroep bestond ook echt, mijn ouders waren er lid van. Dat vond ik altijd geweldig materiaal om iets mee te doen. Ik wist alleen niet heel goed hoe en ik had het nadeel dat ik zelf niet per se heel idealistisch ben", vertelde hij kort nadat hij hoorde dat hij genomineerd is. Client E. Busken, Jeroen Brouwers

Client E. Busken zit tegen zijn zin op de gesloten afdeling van Huize Madeleine, een verzorgingstehuis. Busken is doofstom en kan zich nauwelijks bewegen. Maar van binnen is hij nog volop in bedrijf, ondanks zijn vermeende dementie. De verwarde, maar welbespraakte geest neemt alles wat er om hem heen gebeurt scherp waar: zijn verzorgers, mede-dementen en de kwaadaardige psychologen en psychiaters. De onbevlekte, Erwin Mortier

'De onbevlekte' is een vervolg op Mortiers debuutroman 'Marcel', over het jongetje Marcel en zijn gelijknamige oudoom. Oudoom Marcel ging zij aan zij strijdend met de nazi's ten onder. In het vervolg is Marcel volwassen en bezoekt hij zijn oma Andrea, de zus van oudoom Marcel. Zij staat op het punt te vertrekken uit het ouderlijk huis, en dus komt de familiegeschiedenis weer onder het stof vandaan. Mortier is blij met de nominatie, maar blijft er rustig onder. "Ik koester niet echt verwachtingen. Dit klinkt misschien een beetje arrogant, want genomineerd worden is heel prettig, maar het is ook niet iets waar ik mijn levensgeluk van laat afhangen", zei hij toen hij hoorde dat hij op de shortlist stond. "Ik zie elk jaar ook mooie boeken uitkomen die niet op de lijsten verschijnen. Het hangt af van de jury, het is een beetje een loterij op dat vlak. Maar het is wel een prettige loterij natuurlijk!" Mijn lieve gunsteling, Marieke Lucas Rijneveld

