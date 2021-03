Vaccinatieprogramma voor armere landen van start: 'Ook goed voor westerse landen'

Eerste vaccinaties in Ivoorkust - RTR

Het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie is van start gegaan. In Ivoorkust werd vandaag de eerste prik gezet. Door het programma krijgen ook armere landen toegang tot coronavaccins. In arme landen kunnen mutaties van het coronavirus ontstaan. Daarom is het volgens wetenschappers belangrijk dat er nu ook vanuit de westerse wereld oog is voor deze regio. "Het laat zien dat samenwerking tussen staten overwint", vertelt Marc Vincent, Unicef-vertegenwoordiger in Ivoorkust. "Alle partners, landen en overheden hebben samengewerkt om de vaccins hier te krijgen." Vorige week werden er in Ivoorkust 500.000 doses vaccin geleverd. Ook in Ghana zijn vorige week vaccins geleverd. Daar beginnen ze morgen met het prikken van de bevolking. Vandaag kreeg al wel de president van het land een eerste prik. Dit is symbolisch, om de inwoners te laten zien dat het veilig is. 70 procent Ook in Ivoorkust laten politici zich inenten om aan de bevolking te laten zien dat het betrouwbaar is. De ruim 500.000 doses vaccins zijn gratis. Ruim vijf miljoen mensen kunnen ermee gevaccineerd worden. "De eerste vaccins gaan naar de zorgmedewerkers, defensie- en veiligheidstroepen en leraren", vertelt Epa Kouacou uit. Hij is vaccinatie-specialist bij Unicef Ivoorkust. "Daarna zullen de ouderen en kwetsbare groepen volgen." Toch is het lang niet genoeg om groepsimmuniteit te bereiken, maar het land heeft ambitieuze plannen. "Hierna willen we alle mensen tussen de 16 en 49 jaar vaccineren", vertelt Kouacou. "Dan zal bijna 70 procent van de bevolking zijn gevaccineerd." Toekomstige vaccins moet Ivoorkust zelf inkopen. Daarvoor zijn ze volgens Vincent al volop in overleg met allerlei partijen.

Wat is Covax? Covax is een internationaal samenwerkingsverband van 190 landen en is erop gericht dat landen gelijke toegang hebben tot vaccins. Het is vooral bedoeld om armere landen van vaccins te voorzien die ze zelf niet kunnen inkopen. 92 lage- en middeninkomenslanden krijgen via het programma vaccins gedoneerd. Het gaat dan vooral om landen in Afrika en Azië. Unicef rolt samen met lokale overheden in die landen de vaccinatieprogramma's uit. Er is gekozen voor Unicef, omdat de hulporganisatie veel ervaring heeft met vaccineren. De doelstelling van Covax is om dit jaar ruim 2 miljard doses te leveren, waarmee 20 procent van de bevolking kan worden gevaccineerd.