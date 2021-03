Federer last na rentree direct nieuwe pauze in en slaat Miami over

Roger Federer moet zijn rentree nog maken, maar heeft zich nu al teruggetrokken voor het masterstoernooi van Miami, een van de grootste toernooien op de tenniskalender.

De 39-jarige Zwitser speelt volgende week zijn eerste toernooi in ruim een jaar tijd. Zijn laatste wedstrijd was de halve finale van de Australian Open tegen Novak Djokovic op 30 januari 2020.

Sindsdien onderging Federer twee knie-operaties en werkte hij langzaam toe naar zijn rentree. Zijn eerste toernooi is volgende week in Doha en hoogstwaarschijnlijk speelt hij een week later ook in Dubai.