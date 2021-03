Bijrol voor snowboardsters Dekker en Bédier de Prairie op WK

De 33-jarige Jörg was daarop ook Claudia Riegler (Oostenrijk) de baas en eiste het goud op door in de finale, na een flinke achterstand, de Russische Sofia Nadyrsjina nipt te kloppen.

Loch boog op haar beurt in de kwartfinales met 0,03 voor haar landgenote en titelverdedigster Selina Jörg.

Dekker, hoewel maar drie jaar ouder alweer bezig aan haar vierde WK, bereikte als nummer vijftien nog de achtste finales. Daarin moest ze met een klein verschil (+0,23) haar meerdere erkennen in de Duitse Cheyenne Loch.

De 21-jarige Bédier de Prairie eindigde tijdens haar eerste WK als 31ste en voorlaatste in de kwalificatie.

Snowboardsters Michelle Dekker en Kiki Bédier de Prairie hebben op de WK in het Sloveense Rogla genoegen moeten nemen met een bijrol op de parallelreuzenslalom.

Ester Ledecka was grote afwezige in Rogla. De 25-jarige Tsjechische meldde zich vlak voor de start van de WK af.

Ledecka voelt zich niet fit genoeg om op twee verschillende onderdelen uit te komen en richt zich voorlopig enkel op het alpineskiën.

"Ik richt me nu op de wereldbekerfinale ski in Lenzerheide, half maart", zo liet ze weten. "Tot die tijd kom ik nergens aan de start. Het gaat op dit moment gewoon niet."

Ledecka verraste in Pyeongchang door zowel op de parallelreuzenslalom bij het snowboarden als op de super-G bij het alpineskiën olympisch goud te winnen.

Naast haar olympische titel won ze ook twee wereldtitels als snowboardster. In 2015 was ze de beste op de parallelslalom en twee jaar later op de parallelreuzenslalom.