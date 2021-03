Dit zijn de economische gevolgen van de partijprogramma's naast elkaar gelegd

Bij de zorg is de SP uitschieter: die partij wil in 2025, het einde van de aankomende kabinetsperiode, ruim 22 miljard euro meer uitgeven aan zorg dan nu gebeurt. Dat geld gaat onder meer naar hogere lonen en uitbreidingen van het basispakket.

Niet alle partijen willen even veel geld uittrekken voor bijvoorbeeld onderwijs of zorg. GroenLinks, de PvdA en D66 willen flink meer investeren in onderwijs: rond de 9 miljard euro meer dan nu. Bij de VVD en de SGP blijven die uitgaven nagenoeg gelijk aan wat al gepland stond.

Betaalbare zorg, een acceptabel inkomen voor iedereen, gratis kinderopvang: het is een greep uit de voorstellen van politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen. Hoeveel de verkiezingsprogramma's kosten, wat ze opleveren en wie ervoor gaan betalen staat er alleen niet bij.

De SP is de partij die het meest aan klimaat en milieu wil uitgeven, bijna 7 miljard. Als het aan Denk en 50Plus ligt, gaat er over vier jaar niet meer geld naartoe dan nu. In hoeverre partijen met hun plannen ook klimaatdoelen halen bekijkt het CPB niet, dat rekent het Planbureau voor de Leefomgeving door.

Het verschil in uitgaven aan sociale zekerheid, waar bijvoorbeeld de toeslagen, AOW, bijstand en uitkeringen die de overheid aan burgers betaalt onder vallen, is met 20 miljard nog groter. De SP wil bijvoorbeeld hogere uitkeringen. D66 wil minder uitgeven door toeslagen af te schaffen en werkgevers het eerste half jaar van WW-uitkeringen te laten betalen.

Alle partijen willen dat bedrijven meer bij gaan dragen aan de staatskas. Bij de PvdA zal dat het meest zijn: maar liefst 41,7 miljard euro in 2025. Bij de VVD en SGP het minst.

Hoe hoog wordt de rekening?

De meeste partijen verschuiven financiële lasten naar toekomstige generaties, schrijft het CPB. Op dit moment is de schuld in Nederland zo'n 60 procent van het bbp. Dat wil zeggen dat tegenover elke euro doe verdiend en geproduceerd wordt in Nederland, bijna 60 cent wordt geleend.

Veel economen zijn het er over eens dat een schuld tot 80 procent in elk geval houdbaar is. Daarboven verschillen ze van mening over hoe gevaarlijk het wordt.