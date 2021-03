'Europese samenwerking essentieel tegen opmars tropische ziekten'

Tropische ziektes zoals het Westnijlvirus komen steeds vaker voor in Europa. Vorige zomer waren er voor het eerst besmettingen met dit virus in Nederland. De Europese Commissie maakt zich zorgen en geeft daarom in een nieuw klimaatplan expliciet aandacht aan de opmars van tropische ziekten.

Een van de aanbevelingen is dat er meer kennis moet worden gedeeld, niet alleen tussen lidstaten, maar ook tussen onderzoekers en overheden. "We moeten weten hoe te reageren als er weer een pandemie zou komen. We zullen onze weerbaarheid moeten vergroten. Dat zijn allemaal zaken die niet stoppen aan de grenzen en dat zullen we als Europeanen gezamenlijk moeten doen", zegt Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Belangrijke oproep

Bioloog Arnold van Vliet vindt de oproep van de Europese Commissie belangrijk. "We zitten midden in de klimaatverandering en we moeten volle kracht vooruit om ons daaraan aan te passen." Het delen van kennis is daarbij essentieel, volgens Van Vliet.

Bij de Universiteit Wageningen loopt een onderzoek naar muggen en hun rol bij de verspreiding van tropische ziekten. Duizenden mensen stuurden doodgeslagen muggen op zodat onderzoekers kunnen kijken welke muggen ziekten verspreiden.