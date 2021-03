Premier Armenië bereid tot nieuwe verkiezingen, na bestorming parlement

De Armeense premier Pasjinian is bereid vervroegde verkiezingen uit te schrijven, in reactie op de politieke onrust in het land. Zijn toezegging volgt op een bestorming van het parlement door tegenstanders eerder vandaag.

Het in onrustig in het Kaukasische land als gevolg van het vredesakkoord dat Pasjinian sloot met Azerbeidzjan over het betwiste gebied Nagorno-Karabach. Na een oorlog van zes weken werden delen van het gebied afgestaan aan de aartsvijand, tegen het zere been van de Armeense oppositie, grote groepen betogers en het leger.

Vorige week zegde het hoofd van de strijdkrachten zijn vertrouwen op in de regering, wat door Pasjinian als een militaire staatsgreep werd gezien. Hij besloot daarop de legerchef te ontslaan, maar de onafhankelijke president Saskissian verklaarde die beslissing ongrondwettelijk.

Het land is in een impasse beland, waarbij voor- en tegenstanders van Pasjinian dagelijks in groten getale de straat op gaan. Tot confrontaties is het daarbij voor zover bekend niet gekomen. Vanmiddag trokken oppositiedemonstranten het parlementsgebouw binnen, waarbij gescandeerd werd dat de premier zich nergens kan verstoppen.

Referendum

Tegen een menigte aanhangers stelde premier Pasjinian voor parlementsverkiezingen uit te schrijven, als de oppositie akkoord gaat met een aantal voorwaarden. Zo wil hij een referendum uitschrijven over een nieuwe grondwet, waarbij de president meer bevoegdheden krijgt om toekomstige crises het hoofd te bieden.

Verder vroeg Pasjinian om vergeving voor fouten die in het verleden zijn gemaakt en sprak hij de hoop uit spoedig uit de politieke crisis te komen. Daarbij herhaalde hij een oproep aan de president om het hoofd van de strijdkrachten te ontslaan, om zo de stabiliteit te waarborgen.