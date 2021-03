Konterman zei eerst 'nee' tegen PEC: 'Maar dacht: toon eens wat lef'

"Het is geweldig om terug te komen bij de club waar je bent begonnen", vertelt Konterman. "De club heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad. Ik kom uit de buurt en geniet er ook van. Ik heb hier inmiddels al aardig wat bureaus gehad."

Want hoewel Konterman overkomt van de KNVB - daar trainde hij jeugdselecties - heeft hij een flink verleden bij PEC. Hij was er jarenlang actief als voetballer, jeugdtrainer en technisch manager. Nu is hij voor het eerst als hoofdcoach actief op het hoogste niveau.

"Ik dacht niet gelijk dat ze bij mij zouden komen en ik moest er goed over nadenken. Het overvalt je toch. In eerste instantie heb ik ook 'nee' gezegd", erkent de 50-jarige trainer. "Een dag later hebben we nog een keer koffie gedronken en gesprekken gevoerd. Toen heb ik het thuis overlegd en de knoop doorgehakt."

Lef tonen

De reden dat Konterman PEC eerst afwees heeft niets te maken met het feit dat hij niet wilde. "Als je wilt beginnen als trainer, wil je alles goed voorbereiden, plannen en analyseren om zo goed beslagen ten ijs te komen. Maar er zijn nog maar tien wedstrijden te spelen. Uiteindelijk heb ik gewoon gedacht: toon eens wat lef en ga het doen."

Nog tien wedstrijden heeft Konterman om de nummer twaalf van de eredivisie naar zijn hand te zetten. Toch is hij niet van plan veel te veranderen. "Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga geen gekke dingen doen. Ik wil vooral observeren en links en rechts wat aansturen om zo naar het einde van het seizoen te gaan."