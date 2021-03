Autocoureur Viscaal promoveert naar Formule 2: 'Ben toe aan volgende stap'

"Na het winnen van de races in 2020, waarvan eentje me door een tijdstraf werd afgenomen, wist ik voor mijzelf dat ik toe ben aan een volgende stap", zegt Viscaal.

Viscaal reed de afgelopen twee jaar in de Formule 3 en boekte in Silverstone afgelopen zomer een fraaie overwinning. Viscaal besliste een spannend duel met de Duitser Lirim Zendeli in de laatste bocht in zijn voordeel. Ook in Hongarije maakte Viscaal indruk, maar hij verloor een zeker lijkende overwinning door tijdstraffen.

Met één overwinning op zak in de Formule 3 promoveert autocoureur Bent Viscaal dit seizoen naar de Formule 2. Viscaal (21) maakt eind deze maand in Bahrein zijn debuut voor de Italiaanse renstal Trident, waarvoor hij eind vorig jaar al een testsessie afwerkte. De intentie is dat hij het hele seizoen voor Trident rijdt.

"Tijdens de test in Bahrein merkten de teamleden van Trident en ik dat we elkaar goed aanvoelen. Dit is wat mij betreft het perfecte team om de stap richting Formule 2 mee te wagen. Ik hoop dat we de goede lijn van midden-december tijdens het aankomende raceweekeinde in Bahrein aan kunnen houden."

Net als het Formule 1-seizoen begint Viscaal het seizoen in de opleidingsklasse in het weekeinde van 27-28 maart in Bahrein.

Noodzakelijke stap om F1 te kunnen halen

Promotie naar de Formule 2 is een noodzakelijke stap richting de Formule 1, maar de klasse kent dit jaar een sterk deelnemersveld met veel ervaren coureurs die er aan hun tweede seizoen beginnen.

Trident is een middenmoter in de Formule 2, een klasse waarin het vermogen van de bolides hoger is dan in de Formule 3. Wil Viscaal de stap naar de Formule 1 zetten, zal hij naar verwachting eerst een stoeltje bij een van de topteams in de Formule 2 zien te bemachtigen.