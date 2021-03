Noord-Holland Noord nieuwe coronabrandhaard: 'Code Zwart komt dichtbij'

Het noorden van de provincie Noord-Holland kampt sinds een paar weken met een grote corona-uitbraak. Lokale bestuurders vrezen dat de coronazorg in de regio overbelast raakt.

Volgens de veiligheidsregio is de groei van de besmettingen in Hoorn begonnen en heeft het zich als een vlek verspreid, eerst naar het noorden richting Den Helder en nu naar het zuiden. Hoorn meldde gisteren 87 besmettingen per 100.000 inwoners, het landelijk gemiddelde is 27,2.

De plaatselijke vestiging van het Dijklander Ziekenhuis zegt dagelijks zes tot acht patiënten over te moeten plaatsen. Omdat andere ziekenhuizen in de regio ook overbelast raken, gaan patiënten soms helemaal naar Maastricht of Groningen.

Code Zwart

Directeur Martin Smeekes van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord waarschuwt bij NH Nieuws dat code zwart op deze manier dichtbij komt. In dat geval komt er zo'n grote druk op de zorg te liggen dat een ziekenhuis moet kiezen wie er nog geholpen kan worden. Smeekes schrijft de hoge cijfers deels toe aan het feit dat de kop van Noord-Holland tijdens de eerste en tweede golf gespaard bleef en daarom mogelijk nu extra vatbaar is.

Over de oorzaak van deze hoge besmettingscijfers tast de GGD Hollands Noorden in het duister, zegt een woordvoer. "Er is geen aanwijsbare oorzaak, noch een wetenschappelijke onderbouwing. Er zijn geen clusters of uitbraken, het zit in de totale breedte van de bevolking. Als er een aanwijsbare groep zou zijn waar besmettingen plaatsvinden, dan konden we gemakkelijker maatregelen nemen."

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is van code zwart nog geen sprake. "Regionale verschillen komen vaker voor, maar de extra opnames worden dan opgevangen door ziekenhuizen elders. Pas als landelijke spreiding geen soelaas meer biedt komt code zwart aan de orde."

Bevoegdheden

Volgens een woordvoerder van de gemeente Hoorn melden politie en jongerenwerkers dat de inwoners zich even goed aan de regels houden als elders in het land. Ook lijkt er geen sprake te zijn van veel illegale feestjes: het aantal alcoholvergiftigingen is sinds de lockdown en de avondklok drastisch gedaald.

Zij wijst erop dat veel mensen aangeven de besmetting thuis of op het werk te hebben opgelopen. "Daar hebben wij geen bevoegdheden."

Zowel burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn als de GGD roept inwoners dan ook op zich nog meer aan de maatregelen te houden. Intussen heeft de GGD op verzoek van Nieuwenburg een onderzoek ingesteld naar het hoge aantal besmettingen.