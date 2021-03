Waarom Ollongren denkt dat er kostenreductie volgt door 'wijkaanpak'

Het EIB voerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uit naar in totaal twintig proeftuinwijken. Met miljoenen subsidies van het Rijk doen deze wijken mee met 'de wijkaanpak' om woningen in Nederland aardgasvrij te maken.

Deze wijkaanpak vormt een belangrijke pilaar onder de plannen om Nederland van het gas af te halen. Volgens het in 2019 gesloten Klimaatakkoord moeten in 2030 anderhalf miljoen woningen van het gas af. In 2050 moeten alle bijna 9 miljoen woningen en gebouwen gasloos zijn.

In het Klimaatakkoord werd bouwbedrijven, installateurs en warmteleveranciers een kostenreductie van 20 tot 40 procent beloofd. Hoe ze dat voor elkaar denken te krijgen blijft geheim. Alleen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mag de vertrouwelijke stukken inzien, als het de gevolgen van die kostendaling moet doorrekenen.

Het Planbureau checkt vervolgens alleen of de beloofde kostendaling technisch en juridisch kan. Maar of die kostendaling ook waarschijnlijk is en wetenschappelijk goed onderbouwd, dáár kijkt het PBL niet naar. Toch belandt de kostendaling in het Klimaatakkoord.