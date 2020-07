Opluchting bij Bernal, regering Colombia biedt vluchtweg naar Europa en Tour

Egan Bernal hoeft zich nu echt geen zorgen meer te maken of hij zijn gele trui wel kan verdedigen tijdens de aankomende Tour de France. De Colombiaanse wielrenner mag ondanks de strenge coronamaatregelen vervroegd naar Europa vliegen.

Het luchtruim en de landsgrenzen van het Zuid-Amerikaanse land zijn tot 31 augustus gesloten, terwijl de Tourstart twee dagen daarvoor al gepland is in Nice. Voor 150 sporters is het verzoek om een uitzondering op het beleid te maken door de regering gehonoreerd.

Onder hen bevinden zich ook de renners Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Rigoberto Urán (Education First) en Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), die de afgelopen maanden hun conditie op peil hielden in Colombia.

Quarantaine

De sporters zijn al op corona getest en hoeven ook niet meer in quarantaine als ze aanstaande zondag in Madrid landen, waardoor ze per direct kunnen deelnemen aan wedstrijden.