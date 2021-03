Oud-coach Biles deelt kindvriendelijke aanpak met Nederlandse turnwereld

Maar wél zeer succesvol. Zo ging ze bijvoorbeeld aan de slag met de destijds zeven jaar oude Simone Biles. Aan de hand van Boorman is de 1,42 meter kleine Amerikaanse uitgegroeid tot de superster van het mondiale turnen, die vijftien individuele wereldtitels op haar naam heeft staan en als 19-jarige in 2016 in Rio vier gouden en één bronzen medailles veroverde. Na de Spelen van Rio stopte Boorman als coach van Biles en nu wil ze haar aanpak delen met andere coaches.

Het welzijn van de persoon, daar draait het bij Boorman om. Dus als een turnster een keer naar een verjaardagsfeestje wil, dan is haar devies: vooral doen! "Ja, tuurlijk. Turnen verleer je niet in één dag, hoor." En ze houdt zich ook niet nauwgezet bezig met de weegschaal en diëten van haar pupillen.

Mede om die reden is Boorman momenteel te gast in Nederland. De Amsterdamse gymnastiekvereniging Turnz heeft haar uitgenodigd om haar filosofie en ideeën over te brengen op trainers in ons land. De turnwereld in ons land staat sinds afgelopen zomer onder zware druk. Er lopen meerdere onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag door trainers in de afgelopen decennia. Boorman heeft als coach van onder anderen Simone Biles ruimschoots bewezen dat het ook anders kan.

De Amerikaanse voegde tegen alle stromen in de daad bij het woord. Waar turncoaches gewend waren met harde hand te regeren en de turnsters slechts als marionetten werden gezien, besloot Boorman dat menselijkheid en communicatie centraal zouden komen te staan in haar aanpak. "Ik ondervond veel tegenstand, maar ik besloot om trouw te blijven aan mezelf."

"Ik had geen idee. Hij werd door iedereen vertrouwd", vertelt Boorman. "Ik heb Simone er meerdere keren naar gevraagd toen het schandaal uitbrak. Telkens ontkende ze dat er iets was gebeurd, totdat ze dat op een dag niet meer deed."

Inmiddels geldt Boorman als een trendsetter. Ook voor Nederlandse trainers moet zij als lichtend voorbeeld dienen. "Ze is vooral gericht op de ontwikkeling van de mens in de turnster", vertelt Claudia Werkhoven, een van de trainers bij Turnz, over Boorman. "En dat is iets wat mij ontzettend aanspreekt, want als de mens zich goed ontwikkelt, dan wordt het ook een goede sporter."

'Echt anders dan wij gewend zijn'

Collega Wolther Kooistra introduceerde de Amerikaanse bij de Oranjevrouwen. "Het gaat niet alleen over techniek", zegt hij, "maar vooral ook over de manier waarop ze de techniek verwoordt en daadwerkelijk in gesprek komt met de gymnast als het gaat om aanwijzingen. Dat doet ze met heel veel respect en heel veel vraag en niet zozeer instructie. Dat is echt anders dan wij gewend zijn."

Die constatering sluit naadloos aan bij de belangrijkste boodschap die Boorman wil uitdragen. "Zorg voor een goede communicatie in een driehoek waarbij de turner bovenaan staat en de coach en de ouders in de onderste hoeken. Daar moet continu communicatie zijn, zodat we gezonde kinderen grootbrengen. Kinderen blijven niet hun hele leven turnen. Ze worden deel van de samenleving en dus moeten ze gezond en veelzijdig zijn."

'Iedereen is heel enthousiast'

"Als je dat combineert met technische kennis, komen de medailles vanzelf. Maar je moet niet koste wat kost medailles willen winnen en turnsters als inwisselbaar zien", zegt Boorman.

Na de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag door Nederlandse trainers wil gymnastiekbond KNGU een cultuurverandering bewerkstelligen. Het bezoek van Boorman komt dan mogelijk ook op precies op het goede moment voor de Nederlandse turnwereld. "Haar boodschap lijkt op dit moment de juiste weg", aldus Kooistra. "Iedereen is heel enthousiast."