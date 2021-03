Zware knieblessure kost Fosu-Mensah de rest van het seizoen

Voor Timothy Fosu-Mensah is het seizoen voorbij. De 23-jarige verdediger van Bayer Leverkusen en drievoudig international van Oranje heeft zondag in het met 2-1 verloren thuisduel met Freiburg de voorste kruisband in de rechterknie gescheurd.

Fosu-Mensah moet onder het mes en zal lang uit de roulatie zijn. Hij was deze winter juist overgenomen van Manchester United en stond de afgelopen vijf wedstrijden in de Bundesliga steeds in de basis bij de club van trainer Peter Bosz.

In april 2019 liep de Amsterdammer ook al een zware knieblessure op. Hij was toen maandenlang niet inzetbaar bij Manchester United. Destijds ging het om zijn andere knie.