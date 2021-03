NOS Voetbalpodcast #140: 'PSV gaat Ihattaren niet helpen en Ihattaren PSV niet'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen de voetbalweek met commentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Jeroen Stekelenburg.

Het vizier wordt in deze aflevering vooral gericht op PSV. Niet alleen de topper tegen Ajax komt uitgebreid aan bod, maar ook de uitschakeling van de Eindhovenaren in de Europa League en de toekomst van toptalent Mohamed Ihattaren wordt van a tot z besproken.

De commentatoren waren niet onder de indruk van het spel van PSV en Ajax zondag. Grueter: "Je denkt dat het bij een duel tussen de nummers één en twee van de eredivisie kwalitatief ook echt een topwedstrijd wordt."

'Rood voor Martínez'

De vier commentatoren spreken ook hun hun afschuw en afkeuring uit over het moment waarop Lisandro Martínez op het been van doelpuntenmaker Eran Zahavi ging staan. De Argentijn had van het veld gestuurd moeten worden, is het eensluidende oordeel. "Hij zet gewoon zijn hele poot er bewust bovenop, dan is het toch gewoon rood", stelt Vermeulen.