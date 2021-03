Franse oud-president Sarkozy krijgt een jaar cel voor corruptie

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is schuldig bevonden aan corruptie. De rechter legde hem een celstraf op van drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk.

De aanklagers hadden een celstraf van vier jaar geëist, waarvan hij er ten minste twee zou moeten uitzitten.

De zaak gaat over beschuldigingen van corruptie. Sarkozy is schuldig bevonden aan poging tot omkoping van de advocaat-generaal. In ruil voor informatie over zijn dossier bood hij deze Gilbert Azibert een baan aan in Monaco.

Sarkozy (66) was president van Frankrijk van 2007 tot en met 2012.