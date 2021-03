1700 vrouwen stellen Bayer aansprakelijk voor letsel door sterilisatieveertje

Ruim 1700 Nederlandse vrouwen stellen farmaceut Bayer aansprakelijk voor lichamelijke schade die is ontstaan door het sterilisatiemiddel Essure. Ze hebben zich verenigd in de stichting Essure Claims en trekken op met zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Essure bestaat uit een flexibel veertje van metaal en plastic dat werd ingebracht om de eileiders dicht te laten groeien. Daardoor kunnen zaadcellen niet langer bij de eicellen komen. Het werd gezien als ideale oplossing voor sterilisatie, omdat het binnen 10 minuten zonder verdoving in de polikliniek kon worden aangebracht.

In Nederland is de sterilisatiemethode sinds 2003 bij zo'n 30.000 vrouwen toegepast. Een deel van die groep heeft sinds die tijd klachten als chronische vermoeidheid, concentratieverlies en doorboring van de eileiders, baarmoeder en andere organen. De Facebookgroep Essure problemen Nederland telt inmiddels zo'n 4000 leden.

Schadevergoeding

"Het is bekend dat duizenden vrouwen zeer ernstige fysieke en mentale problemen hebben ondervonden na het implanteren van Essure", zegt advocaat Antoinette Collignon, voorzitter van de stichting. "In veel gevallen bleek verwijdering van de eileiders en de baarmoeder was de enige remedie om deze klachten te verlichten."

Volgens haar is het product bij ongeveer 3000 vrouwen weer operatief verwijderd. "Wij hebben Bayer vrijdag een brief gestuurd waarin we hen verantwoordelijk houden voor de schade die deze vrouwen hebben geleden. Het was een kleine ingreep, maar veel vrouwen moesten uiteindelijk toch geopereerd worden."

Een gerechtelijke procedure is op dit moment nog niet aan de orde. "We gaan eerst proberen om tot een regeling te komen. In de eerste plaats willen we dat Bayer zijn verantwoordelijkheid neemt en excuses maakt," zegt Collignon. "Daar hoort natuurlijk een schadevergoeding bij en wat ons betreft is dat een substantiële. Hoe hoog die precies is, kunnen we niet zeggen."

De zaak van de Nederlandse vrouwen wordt gesteund door het internationale advocatenkantoor PGMBM. Als het tot een schikking komt, krijgt dat kantoor tot een kwart van de opbrengst. Die steun is noodzakelijk, zegt Collignon. "Vrouwen staan machteloos tegen zo'n gigant, ze kunnen niet hun eentje zo'n zaak bekostigen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een procesfinancier."

Teruglopende verkoop

De stichting put hoop uit een vergelijkbare zaak in de Verenigde Staten. Daar schikte Bayer vorig jaar voor ruim 1,3 miljard euro met tienduizenden vrouwen die zich hadden beklaagd over gezondheidsschade. De farmaceut zei er wel bij dat het niet betekent dat het bedrijf aansprakelijkheid erkent.

Essure werd in 2017 van de Nederlandse markt gehaald, volgens de farmaceut omdat de verkoop terugliep. Bayer zegt achter de veiligheid en werkzaamheid van Essure te blijven staan.