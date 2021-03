Herkenbare beelden van verdachten avondklokrellen Eindhoven op televisie

Herkenbare beelden van personen die hebben meegedaan aan de avondklokrellen in januari in Eindhoven zijn vanaf woensdagavond te zien. Ze worden getoond op politie.nl en bij het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Verdachten hadden tot 12.00 vandaag uur de tijd om zich vrijwillig te melden. Twee minderjarige jongens uit Nuenen en Waalre gaven daar als enige gehoor aan, schrijft Omroep Brabant.

Op de site en in het tv-programma worden foto's en video's van 36 relschoppers getoond. De politie vermoedt dat zeker vijf van hen minderjarig zijn.

Bij de avondklokrellen in Eindhoven op 24 januari vernielden en plunderden relschoppers winkels en voorwerpen in de publieke ruimte. Ook werden stenen gegooid naar agenten. Tientallen mensen werden opgepakt.

Gevangenisstraffen

Sinds de rellen zijn meerdere relschoppers opgepakt en veroordeeld. Onder anderen drie minderjarige jongens uit Eindhoven en Weeze kregen 51 dagen jeugdgevangenis opgelegd, waarvan 30 voorwaardelijk. Volgens de rechter hebben ze zich schuldig gemaakt aan geweld tegen de politie.

Een 35-jarige man uit Weert is veroordeeld tot acht maanden cel voor het stelen van een kassa en het provoceren van de politie. Een man uit Nunspeet moet drie maanden de gevangenis in omdat hij een waterkanon van de ME uitschakelde.