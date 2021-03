Podcast De Dag: Dagboek van een middelbare scholier

Fatima al-Tamimi is een tweedeklasser van vijftien uit Bleiswijk. Vorige week dinsdag hoorde ze tot haar vreugde dat de middelbare scholen na tweeënhalve maand eindelijk ook weer gedeeltelijk opengaan. Vandaag is het zover en in aanloop naar deze dag heeft Fatima voor podcast De Dag een audiodagboek bijgehouden over hoe ze zich voelt.

Je zou het niet vermoeden als je haar hoort, maar Fatima heeft het best zwaar gehad. En ze is niet de enige. Voor heel veel scholieren waren de afgelopen weken pittig. Het is sowieso al niet makkelijk om een tiener te zijn en dan zit je ook nog eens de hele dag thuis met je ouders, op afstand van je vrienden en zonder onverwachte momenten die het leven leuk en spannend maken. Het is verveling troef en dat is eigenlijk overal slecht voor.

Fantastisch nieuws dus dat de middelbare scholen vanaf vandaag weer gedeeltelijk open zijn. Al komt er nog best wat spanning bij zo'n eerste schooldag kijken.