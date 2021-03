Politie-inval bij FC Barcelona, oud-voorzitter Bartomeu gearresteerd

Diverse Spaanse media melden bovendien dat Bartomeu in hechtenis is genomen.

De Spaanse politie heeft een inval gedaan in de kantoren van voetbalclub FC Barcelona in stadion Camp Nou. De Spaanse justitie zou op zoek zijn naar bewijzen voor een lastercampagne vanuit het kamp van oud-voorzitter Josep Maria Bartomeu tegen spelers en medewerkers die kritisch waren op zijn bewind.

Megaschuld en ruzie met Messi

Bartomeu en zijn bestuursleden werden vorig jaar tot aftreden gedwongen, nadat ze in conflict waren gekomen met onder anderen sterspeler Lionel Messi. Onlangs werd het miljoenencontract van de Argentijnse voetballer (zo'n 555 miljoen euro in vier jaar) gelekt naar de Spaanse krant El Mundo.

Het nieuws over het salaris van Messi veroorzaakte veel ophef, omdat eerder al gebleken was dat het oude bestuur de club met een megaschuld van naar verluidt 1,1 miljard euro had opgezadeld. De club kondigde juridische stappen aan tegen het lekken.