De uitzending van 1 maart

Wat kost woning aardgasvrij maken?

Het gaat er deze campagne nog nauwelijks over, maar Nederland staat aan het begin van een ongekende verbouwing. Alle negen miljoen woningen en gebouwen moeten van het gas af, voor het klimaat. In de wijken waar men er als proef al mee begonnen is, is nu voor het eerst gedetailleerd gekeken naar het kostenplaatje.

Die blijken veel hoger dan verwacht en zullen de komende jaren bovendien amper dalen. Nieuwsuur spreekt met de onderzoeker van het nieuwe rapport en ging naar het Friese Garijp waar ze de hoge kosten herkennen.