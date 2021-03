Fysiek onderwijs op 1,5 meter afstand: scholieren en mbo-studenten mogen weer

Voor sommigen van hen betekenen de versoepelingen dat ze nu juist minder naar school kunnen. "We mochten hier eerst vijf dagen zijn en nu nog maar drie. Dat vind ik wel een beetje gek," zegt een havo-5-leerling tegen RTV Noord . "Ik had eerder al het idee dat we niet alle lesstof kregen en dat gevoel wordt nu alleen maar sterker."

Een groep leerlingen heeft de school de afgelopen maanden niet helemaal hoeven missen. De vo- en mbo-scholen bleven in de lockdown open voor praktijkonderwijs en studenten die in een kwetsbare positie zitten. Ook eindexamenleerlingen konden er terecht.

Scholen kunnen er ook voor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals in een sporthal of theaterzaal.

Vooral de afstandsregel vraagt wel wat creativiteit van de roostermakers. Op het Echnaton in Almere zijn de klassen bijvoorbeeld gehalveerd. Elk klasdeel krijgt om de dag, de hele dag les, vertelt de rector tegen Omroep Flevoland . "In twee weken tijd gaan ze vijf dagen naar school. Maandag, woensdag, vrijdag mag de ene helft van de klas, dinsdag en donderdag de andere helft. En volgende week draaien we dat om."

In de gangen en trappenhuizen van veel mbo-instellingen en middelbare scholen klinkt weer volop geroezemoes. Mbo-studenten mogen vanaf vandaag maximaal één dag in de klas zitten, middelbare scholieren mogen vaker dan een dag in de week fysiek les krijgen.

Bij de ingang van een middelbare school in Spijkenisse wordt gekeken of leerlingen hun mondkapje dragen en hun handen desinfecteren. Ook staat er een medewerker klaar met een anderhalvemeterstok. "Je denkt dat anderhalvemeter niet zo veel is", zegt de directeur van het Scala Rietvelden tegen de regionale omroep Rijnmond . "Met die stok laten we echt zien wat die afstand is."

Maar voor de meeste leerlingen geldt dat ze vaker in de schoolbanken zullen zitten en minder vaak achter de keukentafel. "Je kunt je beter concentreren en veel fijner werken," zegt een scholiere van Curio, een mbo-instelling in Breda, in het NOS Radio 1 Journaal.

"Als ze het scherm áán hadden, dan zag ik ze", grapt docent Peter Lauwen over het online lesgeven. "Het grootste verschil is dat je ze veel beter aan kunt kijken. je kunt meer de onderlinge interactie zien. Dat mis je volledig met het online lesgeven."

Dan waren er ook de ervaringen van leerlingen die stageliepen, bijvoorbeeld in zorginstellingen. De jongeren kwamen afgelopen jaar soms van heel dichtbij in aanraking met de gevolgen van corona, zegt Lauwen. "Ze vertelden bijvoorbeeld dat op afdelingen de helft van de mensen besmet was en dat er ook mensen overleden. Soms was er ook geen personeel bij stervenden. Dat heeft een enorme impact."

Achterstanden

De langdurige sluiting van de scholen roept de vraag op hoe het zit met de leerachterstand van scholieren. Daar wil onderwijsmanager Annelies Postema van Curio niets van weten. "Ik praat daar liever niet over. Laten we het onderwijs oppakken waar we zijn en de leerlingen daarmee verder helpen."

In Breda zien ze ook een klein voordeel van de pandemie: het gaat hard met de aanmeldingen voor verpleegkundige opleidingen. "We zien een enorme groei. Het spannende is nu wel om voldoende stageplekken te krijgen, daar zijn we volop over in gesprek met zorginstellingen", zegt Postema.