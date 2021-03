Kinderen van Murray hebben al zijn herinneringen aan Ahoy verdreven

Zverev wil eindelijk goed spelen in Rotterdam, Murray worstelt met tennisgeheugen - NOS

Maandagavond begint in Ahoy de 48ste editie van het ABN Amro-toernooi. Ondanks de afzeggingen van Rafael Nadal, Gaël Monfils en Milos Raonic is het deelnemersveld in Ahoy nog altijd indrukwekkend. Zo is Australian Open-finalist Daniil Medvedev (nummer drie van de wereldranglijst) present, evenals Stefanos Tsitsipas (zes), Alexander Zverev (zeven) en Andrej Roeblev (acht). Daarnaast maken Andy Murray en Stan Wawrinka, beiden drievoudig grandslamwinnaar, hun opwachting in Ahoy.

De wedstrijd tussen Robin Haase en Andy Murray is maandagavond vanaf 19.30 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

Dertigers Wawrinka en Murray vertegenwoordigen de oude garde. Zverev is een van de vaandeldragers van de nieuwe generatie die geacht worden de komende jaren Djokovic, Nadal en Federer van hun troon te stoten. Zover is het nog niet. Novak Djokovic won ruim een week geleden de Australian Open, waarbij Zverev in de kwartfinales het hoofd moest buigen voor de Serviër. Na afloop van zijn partij tegen Zverev liet Djokovic weten niet helemaal fit te zijn geweest, maar daar wil de Duitser niets van weten. "Hij was fit, anders had hij het toernooi niet gewonnen." 'Bal stuit niet hoog op' Zverev denkt dus niet met plezier terug aan de Australian Open, net zoals hij niet de beste herinneringen bewaart aan het ABN Amro-toernooi. Ondanks vier deelnames wist hij slechts één keer de kwartfinales te halen in Rotterdam, in 2016. Het is een statistiek die hij graag anders zou zien, maar dan moet hij wel leren omgaan met de omstandigheden in Rotterdam. "De bal stuit niet hoog op. Dat vind ik niet fijn, maar je moet er het beste van maken." Murray worstelt met 'tennisgeheugen' Wie wel een goede staat van dienst heeft bij het ABN Amro-toernooi is Andy Murray. Al is daarvan gek genoeg niet veel blijven hangen bij de Schot. Zo weet hij over de editie van 2009, waarin hij de finale won van Rafael Nadal, vrijwel niets meer. "Ik weet nog dat ik in de finale tegenover Raf stond, maar dat is het wel." Ook van zijn nederlaag tegen Robin Haase, een jaar eerder in de eerste ronde, is hem weinig bijgebleven. "Ik weet dat ik verloor", aldus Murray. "Maar ik kan me verder niks van de wedstrijd herinneren."

Andy Murray met de trofee na zijn toernooizege in 2009 - ANP