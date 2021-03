Baudet: corona niet bewust wereld in geslingerd

Het coronavirus is niet bewust de wereld in geslingerd. Dat zei Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet in het NOS Radio 1 Journaal, waar hij als eerste lijsttrekker te gast was in de verkiezingsreeks met interviews.

Baudet vindt wel "extreem toevallig" dat het virus ontstaan is in de buurt van een Chinees laboratorium waar onderzoek werd gedaan naar virussen. Maar dat corona bewust is verspreid, zoals een aantal mensen in zijn achterban denkt, spreekt hij tegen.

Ook op de Facebookpagina van de NOS was Baudet te gast om vragen van kijkers te beantwoorden. De FvD-leider zegt dat hij niet betoogt dat het virus niet bestaat. Hij noemt corona een "stevige griep". Het is volgens Baudet "niet niets" maar hij vindt wel dat "we het aan het opblazen zijn" met de vergaande maatregelen die nu van kracht zijn.

Ingestonken

Op de vraag waarom hij aan het begin van de uitbraak vorig jaar een andere mening had, zei hij er in het begin zelf "ook ingestonken" te zijn. "De helft van de bevolking zou spontaan neervallen", kreeg hij in het begin het idee van de berichten. Maar hij ontdekte dat corona "niet het ebolavirus is".

Baudet zegt dat tachtig procent van de jongeren een burn-out heeft, dat bedrijven omvallen en ouderen vereenzamen. Daarom vindt hij dat we nu moeten stoppen stoppen met de "absurde maatregelen" en uit "de kramp en de paniek moeten komen".

Verder ziet Baudet dat corona gebruikt wordt door wereldleiders om maatregelen door te voeren op weg naar "een wereldstaat". Het woord complot vindt hij in dat verband niet gek. "Het wordt als scheldwoord gebruikt, maar betekent letterlijk dat er onderlinge afspraken gemaakt worden die je niet naar buiten brengt."

Over de woningmarkt zei Baudet de problemen te willen oplossen door de klimaatwet te schrappen en te stoppen met migratie. Toen het gesprek ging over de racistische apps die hij verstuurd zou hebben noemde hij zichzelf de "minst racistische persoon in Nederland" en zei hij "nooit naar huidskleur" te kijken.

VVD en het CDA veroordeelden die apps en verklaarden daarna niet met hem te zullen samen werken. Baudet denkt dat de partijen nog wel van mening zullen veranderen. Volgens hem hebben ze wel eerder verkiezingsbeloftes verbroken en moet hij het nog zien dat ze echt niet met hem gaan samenwerken. "We staan er heel goed voor en gaan het veel beter doen dan alle voorspellingen", aldus Baudet.

Kijk hier naar een samenvatting van de Q&A met Thierry Baudet: