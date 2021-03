Jaar na ontsnapping tbs'ers Kijvelanden: 'het was een hele heftige periode'

"Dit was dermate traumatisch, dat heeft tijd nodig voor herstel", zegt directeur Martijn Koerhuis tegen de regionale omroep Rijnmond . "Het was een hele heftige periode voor ons."

Precies een jaar geleden gijzelden twee patiënten van tbs-kliniek de Kijvelanden in het Zuid-Hollandse Poortugaal een medewerker, waarna ze ontsnapten. Een heftige gebeurtenis die veel impact had op het personeel.

Na het incident is professionele hulp ingeschakeld om het personeel bij te staan. "Een van de medewerkers had al eens een gijzeling meegemaakt in een andere kliniek, dus dat hakt er dan wel in", zegt Koerhuis. "Twee collega's zitten nog thuis. Twee stafleden en twee portiers werken weer fulltime en een zevende is bezig met re-integreren."

De gegijzelde medewerker werkt inmiddels bij een andere instelling. "Dat is een bewuste keuze van hemzelf geweest. Ik heb hem aan de lijn gehad en het gaat goed met hem."

Extra maatregelen

De ontsnapping was te wijten aan ernstige tekortkomingen in de beveiliging van de kliniek. De toegangscontrole was gebrekkig, een afdelingsteam functioneerde onvoldoende en het complex zelf heeft niet genoeg voorzieningen om een gijzeling te vertragen en te isoleren, concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek.

Sindsdien heeft de kliniek maatregelen genomen, zoals het verscherpen van de toegangscontrole en extra veiligheidsvoorschriften voor bezoekers. Ook is er een aparte ingang voor het personeel die wordt gemonitord.

Daarnaast wil de directeur op de korte termijn extra personeel aannemen. Volgens hem zijn personeelstekorten tbs-klinieken niet ongewoon, mede omdat steeds meer veroordeelden tbs opgelegd krijgen. "Je ziet een golfbeweging. Ruim tien jaar geleden zijn er tbs-klinieken gesloten, nu zitten we met wachtlijsten. In de Kijvelanden is er een wachtlijst voor zeven plaatsen."