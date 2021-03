Asjemenou: Loeki de Leeuw keert tijdens sportzomer terug op televisie

Loeki de Leeuw keert na een lange tijd van afwezigheid terug in de reclameblokken van de publieke omroep. In de komende sportzomer gaat de mascotte weer op televisie verschijnen.

Frank Volmer, directeur van STER, zegt in het programma Jan-Willem Start Op op NPO Radio 2 dat de bekende leeuw sowieso tijdens het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France zal optreden. "En we zijn nu aan het praten met de NPO op welke andere momenten hij nog kan terugkomen."

'Asjemenou'

Het onhandige leeuwtje Loeki was tussen 1972 en 2004 in maar liefst 7000 filmpjes te zien bij de reclameblokken van de STER. Er ging regelmatig was mis bij zijn avonturen; hij zei daarom vaak 'asjemenou'. De filmpjes duurden maar een paar seconden.

De nieuwe filmpjes van de leeuw worden net zoals vroeger met stop-motiontechniek gemaakt; beelden waarin Loeki telkens in een iets andere positie wordt gezet worden achter elkaar geplakt. De video's worden nu wel met nieuwe technieken gecombineerd. Volmer zegt dat het decor van de nieuwe filmpjes digitaal wordt gemaakt.

Het leeuwtje maakte twee jaar geleden al eenmalig een korte comeback: het radioprogramma van Roodbeen begon toen een petitie voor de terugkeer van de leeuw, die binnen korte tijd 20.000 keer werd ondertekend. Daarop verscheen in het reclameblok voor het NOS Achtuurjournaal een filmpje dat nog niet eerder is vertoond.

Bekijk de eenmalige comeback van Loeki in 2019: