Bijna alle AEX-bedrijven voldoen aan vrouwenquotum, behalve ABN Amro

Beursgenoteerde bedrijven hebben dit jaar relatief veel vrouwen benoemd die toezicht houden in de raad van commissarissen. Bij 35 van de 67 benoemingen betrof het een vrouw, blijkt uit cijfers van Eumedion, een vereniging die grote beleggers vertegenwoordigt.

Bijna alle AEX-fondsen voldoen daarmee dit jaar aan het wettelijk minimum dat eraan zit te komen. Daarin wordt bedrijven opgelegd dat 30 procent van de raad van commissarissen een vrouw moet zijn.

Alleen ABN Amro, grotendeels in handen van de staat, zit daar nog onder. Het percentage vrouwen in de raad van toezicht is 29 procent. Bij betaalverwerker Adyen is momenteel 25 procent van de leden een vrouw, maar het bedrijf heeft beleggers toegezegd dit jaar nog een vrouw te benoemen.

Quotum

Bij de Midkap-fondsen, doorgaans wat kleinere beursgenoteerde bedrijven, is het aantal vrouwelijke commissarissen ook toegenomen, maar daar voldoen 8 van de 25 bedrijven niet aan het quotum. Bij die bedrijven zitten fitnessketen Basic-Fit, brillenverkoper GrandVision en oliedienstverlener SBM Offshore.

Beleggersvereniging Eumedion drong er eerder in een brief aan alle beursgenoteerde bedrijven op aan om meer vrouwen te benoemen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een wettelijk quotum dat in 2021 in moet gaan. Als een raad van commissarissen minder dan 30 procent vrouwen telt en er komt een positie vrij, dan mag die niet door een man worden ingevuld.

Bedrijven die niet beursgenoteerd zijn, moeten volgens die wetgeving een plan maken om te zorgen voor een divers bestuur.

Eerder werd al bekend dat bedrijven steeds vaker een vrouw aanstellen als hoogste bestuurder. Volgens stichting Talent naar de Top ging het vorig jaar om de grootste stijging in de laatste tien jaar, al ligt het aandeel vrouwen in besturen gemiddeld nog onder de 30 procent.