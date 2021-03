Excuses gouverneur New York: 'speels gedrag opgevat als geflirt'

De gouverneur van New York biedt excuses aan voor zijn omgang met enkele medewerkers. Volgens Andrew Cuomo is zijn "speelse gedrag" onterecht opgevat als seksuele avances.

"Op het werk vertoon ik soms speels gedrag en maak grappen die ik geinig vind. Ook plaag ik mensen wel eens op een manier die ik goedmoedig acht", schrijft de gouverneur in een verklaring. "Ik besef dat enkele opmerkingen als ongewenst geflirt kunnen worden gezien. Als iemand dat denkt, dan spijt me dat oprecht."

De 63-jarige gouverneur werd recentelijk door twee vrouwen beticht van ongewenst gedrag. Een medewerker zei dat hij haar bijvoorbeeld op de mond had gezoend en een roos op Valentijnsdag had gestuurd. Cuomo had een andere vrouw gevraagd of haar relatie monogaam was en ze wel eens seks met oudere mannen had gehad.

Onder vuur

In zijn verklaring zegt Cuomo dat hij nooit iemand ongepast heeft aangeraakt of een ongepast voorstel heeft gedaan. Hij kondigde meteen aan dat er een onafhankelijk onderzoek naar zijn gedrag komt. Cuomo had eerder twee andere voorstellen voor onderzoeken gedaan, maar die werden door voor- en tegenstanders als niet objectief genoeg afgedaan.

De Democraat Cuomo werd vorig jaar door veel Amerikanen gezien als een daadkrachtig bestrijder van het coronavirus, op een moment dat de federale overheid onder president Trump het liet afweten. Recentelijk kwam zijn beleid echter onder vuur te liggen, omdat onder zijn leiding het aantal coronadoden in verpleeghuizen in zijn staat ondergerapporteerd werd.

De gouverneur werd ervan beschuldigd op zijn minst de zaken te rooskleurig te hebben voorgesteld en mogelijk zelfs beleid te hebben verdoezeld dat de epidemie juist verergerde. Kritiek op Cuomo door Republikeinen en zelfs partijgenoten zwol daardoor aan.