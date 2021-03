Vorige week bijna 7000 avondklokboetes • Brussel: snel voorstel voor vaccinbewijs

In het Verenigd Koninkrijk is een zoektocht aan de gang naar iemand die besmet blijkt met een van de Braziliaanse varianten van het coronavirus. Diegene testte op 12 of 13 februari positief op de P.1-variant van het virus, maar gaf zijn of haar gegevens niet op.

De P.1-variant is mogelijk besmettelijker en mogelijk werken bestaande vaccins ook minder goed tegen die variant. De Britse minister van Vaccinaties zegt dat de gezondheidsdienst hard op zoek is naar de onbekende persoon. "We moeten diegene zo snel als mogelijk vinden", zei hij bij de BBC.

De overheid vraagt iedereen die op 12 of 13 februari is getest en nog geen testresultaat heeft gehad, of het formulier niet goed heeft ingevuld, zich zo snel mogelijk te melden.

Ook vijf andere Britten blijken besmet met de P.1-variant. In drie gevallen gaat het om Schotten die vanuit Brazilië, via Parijs en Londen, naar Aberdeen zijn gevlogen. De andere twee mensen keerden begin vorige maand terug vanuit Brazilië naar Engeland.