De weg naar de Olympische Spelen in Tokio is voor de meeste atleten al niet eenvoudig, maar voor tafeltennisster Britt Eerland is het wel heel ingewikkeld geworden.

Want hoewel er drie routes zijn aangewezen, is plaatsing door meerdere kwalificatie-eisen en coronabubbels een bijna gekmakende puzzel geworden. Hoe dat precies zit, legt Eerland uit in deze video: