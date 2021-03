Nederlandse atletiek flink in de lift: 'Gevolg van heel lange adem'

Komend weekeinde komen 35 Nederlandse atleten in actie bij de EK indoor in het Poolse Torun. Wie naar de Europese indoorranglijsten van deze winter kijkt, ziet diverse atleten van vaderlandse bodem in de top vertoeven. Een ongekende weelde voor de Nederlandse atletiek in een jaar, waarin de focus vooral op de Olympische Spelen in Tokio ligt.

Dafne Schippers ontbreekt eind deze week bij de EK indoor in Polen. De wereldkampioene op de 200 meter van 2015 focust zich volledig op de Olympische Spelen in Tokio. Indoor past daar niet in.

In dezelfde serie sprak de NOS ook met Anouk Vetter, die op de WK in 2019 voor de laatste discipline van de zevenkamp afhaakte, het plezier in haar sport even kwijt was maar de liefde voor de meerkamp toch weer terugvond.

Zeker gezien de problemen door de coronapandemie, die trainen en wedstrijden afwerken een stuk lastiger maakten. "Het is echter niet zo dat plotseling één coach of één hoofdcoach iets magisch doet. Dit is iets van een heel lange adem. Het proces is jaren geleden al ingezet."

Van Commenée, voormalig technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF en hoofdcoach van de Britse atletiekbond ten tijde van de Spelen in Londen (2012), is uiteraard opgetogen over de progressie van de Nederlandse atleten.

"Daarnaast ligt de ontwikkeling van talent vooral in handen van de coach. Coaches zijn er vaak voor 30, 40 jaar. Atleten komen en gaan, bestuurders komen en gaan, directeuren komen en gaan. Maar de erfdrager van de sport, die het succes in de sport bepaalt, is de kwaliteit van de coaching en de faciliteiten er omheen", vult Van Commenée aan.

"Stop talentvolle sporters in een omgeving waar het goede voorbeeld elke dag zichtbaar is, dan hebben ze de goede gewoontes binnen twee maanden overgenomen. Dat is goud waard."

Roskam heeft zelf een verleden in de zwemsport. "De achterstand die atletiek had, hebben we in hoog tempo ingehaald. Ik denk nu zelfs dat we min of meer toonaangevend zijn als we naar de internationale atletiekwereld kijken."

"Dat is onmisbaar in de moderne sport", legt Roskam het binnenhalen van de ervaren Brit uit. "Een aantal jaren geleden liep atletiek daar eigenlijk nog een beetje in achter als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de zwemsport. Het was een braakliggend terrein in de Nederlandse atletiek."

De Atletiekunie haalde kennis naar Papendal toe. De bond strikte bijvoorbeeld bewegingswetenschapper Paul Brice, in Engeland eerder werkzaam onder Van Commenée. Meten is weten, was de achterliggende gedachte.

"Als we betere en meer goede coaches hebben, gaat het niveau van de coaches ook omhoog. Betere coaches betekent betere atleten", is de voor de hand liggende verklaring van Van Commenée.

"Wat we op Papendal proberen, is het collectief sterker maken. Ik heb geen geniale artiest nodig, maar iemand die ook met andere coaches het programma probeert sterker te maken. Daar is Laurent heel goed in. De slag die we de laatste jaren hebben gemaakt, is dat de staf beter samenwerkt, niet meer op eilandjes zit."

Nog wensen

Toch zijn er ook nog disciplines in Nederland waarin de aansluiting met de wereldtop niet is gemaakt. "De laatste jaren hebben we voor drie onderdelen projecten opgezet. Daar zat de de 400 meter bij en is dat is enorm succesvol geworden. Bij polsstokhoogspringen en speerwerpen wisten we dat die onderdelen lastiger te ontwikkelen zijn. We zouden in Nederland ook goed moeten zijn in springen, hoog en ver. Daar zullen we eerst mensen enthousiast voor moeten maken."

Goede voorbeelden zijn daarbij van belang. De wereldtitel en het olympisch zilver van Schippers op de 200 meter zijn daarvan misschien het mooiste voorbeeld. "Dat is heel belangrijk. Iemand moet laten zien dat wij het ook kunnen. Als je gepassioneerd bent, talent hebt en je gaat er helemaal voor, dan kun je op het podium komen, de wereldtop bereiken", is de overtuiging van Roskam.