Campagneblog: Volt-lijsttrekker haalt uit naar Wilders • De Jonge stemt niet op Hoekstra

Een nieuwe kerncentrale in Groningen, zoals VVD-lijsttrekker Rutte gisteren opperde in het RTL-verkiezingsdebat lijkt voorlopig niet aan de orde. VVD-Kamerlid Harbers zegt vandaag dat Groningen niet voor de hand ligt als locatie voor een centrale. "Integendeel. Het is in de wet een mogelijkheid, maar ik denk dat het kansrijker is om te denken aan de Maasvlakte in Rotterdam en vooral ook aan Borssele, waar al een kerncentrale staat."

Ook vanuit D66, ChristenUnie, PvdA en SP wordt afwijzend gereageerd op de suggestie. De kritiek is onder meer dat het bouwen van een kerncentrale dusdanig veel tijd kost dat een nieuwe centrale helemaal niet kan bijdragen om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Ook verwijst een deel van de partijen naar de aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen en wordt de suggestie in dat kader uitgelegd als een "klap in het gezicht van de Groningers".

Een kerncentrale in Groningen? 'Wij zijn geen afvoerputje van Nederland'