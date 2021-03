Campagneblog: Stevige botsingen in tv-debat • Later vandaag doorrekeningen

Zes partijen zijn gisteravond in het RTL-verkiezingsdebat een paar keer stevig met elkaar in botsing gekomen. D66-leider Kaag viel uit naar PVV-leider Wilders over discriminatie en Zwarte Piet. GroenLinks-leider Klaver vond dat VVD-leider Rutte "niet eerlijk" was over kernenergie.

Ook zei CDA-leider Hoekstra dat hij Rutte "echt ongeloofwaardig" vond toen hij had gezegd dat ook de VVD vond dat de rijksten meer belasting moesten betalen. "U heeft het hardst gevochten voor de slechtste onderwerpen", aldus Hoekstra. Rutte was het er niet mee eens. "Het beleid hebben we met elkaar gedaan."

Kijk hier naar opvallende fragmenten in het RTL-debat:

NOS-verslaggever Ron Fresen noemde het een boeiend debat, waarbij geen van de lijsttrekkers grote fouten hebben gemaakt. "Met name de nieuwkomers Kaag en Marijnissen waren heel rolvast". Het was onderhoudend, constateert Fresen. "Maar een gamechanger zat er niet in."