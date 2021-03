Razendsnel herstel hockeyer De Wijn: 'Spelen stip aan de horizon'

Sander de Wijn. - Pro Shots

Eind november slaat het noodlot toe voor hockey-international Sander de Wijn. Een zeldzame blessure - een afgescheurde pees in de lies en de aanhechting aan zijn schaambot - zette noodgedwongen een streep door zijn seizoen. Vier tot zes maanden revalideren luidt de diagnose, waarmee ook de Olympische Spelen op de tocht staan voor de 30-jarige speler van Kampong. Maar drie maanden later ziet de wereld er ineens anders uit voor De Wijn. Over twee weken verwacht de 146-voudig zijn rentree te maken. "Het gaat heel goed. Mits alles goed blijft, kan ik over twee weken op het veld staan. Het einde is in zicht", is De Wijn blij. Achtervolgend blessureleed Het was niet de eerste blessure voor de speler. In 2018 scheurde z'n hamstring af, een jaar later brak hij zijn middenvoetsbeentje. De opgedane ervaringen hielpen tijdens de revalidatie. "Ik heb vaker met dit bijltje gehakt. Hard werken en de juiste begeleiding en zo is het iets sneller gegaan dan verwacht." Vlak voor het duel Kampong-Rotterdam sprak verslaggever Philip Kooke met De Wijn.

De Wijn razendsnel terug van blessure: 'Heb vaker met dit bijltje gehakt'

Ook met de Spelen in het vooruitzicht motiveerde het De Wijn om nog een keer vol aan de slag te gaan. "Ik had met mezelf afgesproken om nog één keer alles te geven. Die Spelen zijn toch wel de stip aan de horizon. Daar wil ik graag nog een keer onderdeel van uitmaken. Daar klamp ik me aan vast." Want de Olympische Spelen, daar hebben De Wijn en de nationale ploeg nog een afspraak staan. In 2012 greep Nederland naast het goud door in de finale van Duitsland te verliezen. In 2016 was er de meest zure plaats van allemaal: vierde. In Tokio zou de kroon op een lange carrière gezet kunnen worden.

Sander de Wijn in het shirt van Oranje. - Pro Shots