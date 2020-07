Apple wint miljardenzaak van Europese Commissie

Apple heeft geen staatssteun van de Ierse regering gekregen en hoeft de miljardenboete die is opgelegd door de Europese Commissie niet te betalen. Tot die conclusie is het Gerecht van de Europese Unie gekomen. De Europese Commissie kan nog in hoger beroep gaan.

De zaak gaat over de periode tussen 2003 en 2014. Ierland gaf Apple wat betreft het betalen van belasting een speciale behandeling, die andere bedrijven niet kregen. "Staatssteun noem ik dat", aldus Eurocommissaris Margrethe Vestager. Ze legde Apple een forse boete op, die door rentes opliep tot bijna 14 miljard euro.

Apple noemde het destijds meteen een politiek gemotiveerde uitspraak. "De Europese Commissie heeft de geschiedenis van Apple in Europa herschreven, de fiscale wetten van Ierland genegeerd en het internationale fiscale systeem overhoopgehaald", zo zei de topman van Apple Tim Cook.

Commissie beet eerder in het stof

De uitspraak staat niet op zichzelf. Eerder probeerde de Europese Commissie Belgische belastingafspraken aan te pakken. Meer dan 35 bedrijven hadden een systeem ontwikkeld, waarbij ze geen belasting hoefden te betalen op winsten die niet in België waren gemaakt. Bij die zaak had de Europese Commissie volgens de rechters haar huiswerk niet goed gedaan, omdat de cijfers, waarop de verdenkingen waren gebaseerd, veel te globaal waren.

Ook bij de zaak tegen Nederland en afspraken met Starbucks beet Brussel in het stof; ook daar klopten de rekensommen niet. Alleen bij de zaak tegen Fiat Chrysler in Luxemburg kreeg Eurocommissaris Vestager gelijk.

De zaak tegen Apple was belangrijk voor Brussel, omdat het niet alleen gaat over ongeoorloofde staatssteun. Het staat symbool voor de nieuwe generatie techbedrijven die hun winsten wegsluizen naar belastingparadijzen en nauwelijks belasting betalen in de EU. De Europese Commissie heeft voorgesteld om bedrijven als Apple, maar ook Facebook en Google voortaan meer belasting te laten betalen. Er moet een 'digibelasting' komen. Dat is tegen het zere been van de Verenigde Staten, dat al gedreigd heeft met strafmaatregelen.

Nieuw plan

De Europese Commissie lanceert binnenkort een plan om de belastingconstructies aan te pakken. De commissie wil voorkomen dat elke poging om bedrijven aan te pakken strandt bij de Europese rechter.

Het draait om een bepaling in het Verdrag van Lissabon, die zegt dat de commissie mag ingrijpen als de markt wordt verstoord. En de markt wordt verstoord doordat landen als Nederland, Ierland en Luxemburg gunstige voorwaarden aan bedrijven bieden. Nog een voordeel van de bepaling (artikel 116) is dat besluiten met een gekwalificeerde meerderheid genomen kunnen worden, terwijl normaal gesproken besluiten over belastingen unaniem genomen moeten worden en dus kunnen worden tegengehouden door landen met gunstige belastingtarieven.