Chadwick Boseman postuum beste acteur bij Golden Globes

Zijn Globe werd in ontvangst genomen door zijn weduwe Taylor Simone Ledward. "Hij zou God hebben bedankt, en zijn ouders", zei zij in haar dankwoord. "Hij zou zijn voorouders hebben bedankt voor hun begeleiding en hun offers."

Acteur Chadwick Boseman heeft vannacht postuum de prijs voor beste acteur gewonnen bij de Golden Globes. Zijn vertolking van ambitieuze trompettist Levee in de toneelverfilming Ma Rainey's Black Bottom was een van de laatste acteerklussen die hij voltooide voordat hij afgelopen zomer onverwacht overleed aan darmkanker .

Tv-serie The Crown won de meeste prijzen in de ceremonie, die vanwege corona grotendeels via videoverbindingen verliep. De serie over het Britse koningshuis, te zien op Netflix, won de prijs voor beste tv-drama van het jaar. Drie acteurs uit de serie vielen ook in de prijzen: Emma Corrin kreeg de acteursprijs voor haar vertolking van prinses Diana, Josh O'Connor voor zijn vertolking van prins Charles, en Gillian Anderson voor haar bijrol als premier Margaret Thatcher.

Streamingdienst Netflix viel ook in veel andere categorieën in de prijzen: de veelbekeken schaakserie The Queen's Gambit won twee prijzen (voor beste miniserie en voor de acteerprestaties van hoofdrolspeelster Anya Taylor-Joy) en schrijver-regisseur Aaron Sorkin won de Globe voor beste script voor zijn Netflix-film The Trial of the Chicago 7, de historische dramafilm over de rellen rondom de Democratische conventie in Chicago, in 1968.

Een andere opvallende prijswinnaar was de film Nomadland. Naast Beste Drama werd die film ook geëerd met de prijs voor Beste Regie voor Chloé Zhao. Het was nog maar de tweede keer in de geschiedenis dat die categorie naar een vrouwelijke winnaar ging.

Alle prijswinnaars zijn hier te zien.