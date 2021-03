Belastingaangifte kan weer: 'Let extra op vanwege coronajaar'

Vanaf vandaag, 1 maart, kunnen mensen weer hun belastingaangifte doen over 2020. De Belastingdienst raadt mensen aan de vooraf ingevulde informatie extra goed te controleren, omdat de coronacrisis tot veranderingen kan hebben geleid die van belang zijn voor de aangifte.

"Mensen hebben misschien een betaalpauze voor hun hypotheek gekregen", zegt Heleen Bisschoff-Moonen, bij de fiscus verantwoordelijk voor de aangiftecampagne. "Kijk dan goed of de vooraf ingevulde gegevens overeenkomen met het overzicht van je hypotheekverstrekker. En voor ondernemers is een aantal steunmaatregelen al ingevuld, maar andere maatregelen niet. Het is belangrijk die goed te checken."

Geld terug

Mensen hebben tot 1 mei de tijd om aangifte te doen. Maar als je het voor 1 april doet, hoor je voor 1 juli of je geld terugkrijgt of juist moet betalen.

Vooral ondernemers die veel last hadden van corona doen er goed aan om snel aangifte te doen. "Want als je in 2020 een negatief inkomen had, dan verrekent de Belastingdienst dat met je inkomen van de drie voorgaande jaren en kun je mogelijk geld terugkrijgen. Hoe eerder je aangifte doet, hoe eerder die definitief kan worden vastgesteld en je geld kunt terugkrijgen", zegt Bisschoff-Moonen.

8,3 miljoen mensen

De Belastingdienst heeft weer zo veel mogelijk dingen al vooraf ingevuld, zoals loongegevens, spaargeld in binnen- en buitenland en WOZ-gegevens. In totaal heeft de dienst al 212 miljoen gegevens ingevuld. Dat zijn er 11 miljoen meer dan vorig jaar.

In totaal moeten zo'n 8,3 miljoen mensen belastingaangifte doen: 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers. Mensen die vragen hebben over hun aangifte kunnen terecht bij de Belastingdienst: via de website, sociale media of telefonisch. De dienst verwacht dat zo'n 20.000 mensen gebruik gaan maken van de telefonische hulp bij aangifte.