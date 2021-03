CBS: voor het eerst sinds 2016 stijgt aantal ontvangers bijstand weer

Eind 2020 hadden 429.000 mensen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering, ruim 14.000 meer dan een jaar eerder. Hierbij zijn geen uitkeringen meegerekend, die speciaal in het leven zijn geroepen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, zoals de Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers.

Het aantal Nederlanders dat bijstand ontvangt is vorig jaar met ruim drie procent gegroeid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het voor het eerst sinds 2016 dat het aantal bijstandsontvangers omhoog ging.

Onder jongeren tot 27 jaar was de toename relatief het grootst, met bijna 12 procent meer bijstandsontvangers (ruim 4000 mensen) dan in 2019. Bij de ontvangers van 27 tot 45 jaar was de stijging vier procent, bij de 45-plussers twee procent.

Ook onder mensen met een migratie-achtergrond (zowel westers als niet-westers) was de stijging groter dan onder mensen met een Nederlandse achtergrond, zegt het CBS: in de eerste groep groeide het aantal bijstandsontvangers met zo'n vier procent, in de tweede groep met ongeveer twee procent.