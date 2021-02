'Zahavi een beetje egoïstisch, situatie Ihattaren een beetje triest'

De topper tussen PSV en Ajax (1-1) leverde genoeg stof tot napraten op, al was de kwaliteit niet om over naar huis te schrijven. "Dit was een van de slechtste toppers van het seizoen", zegt Rafael van der Vaart in Studio Voetbal. "Van Ajax de slechtste en van PSV iets minder slecht. Zo veel fouten. Verschrikkelijk om naar te kijken." "PSV speelde agressief met veel druk", aldus Pierre van Hooijdonk. "Eigenlijk het voetbal dat we zouden krijgen, zoals we hoorden toen Roger Schmidt werd aangesteld. Dat hadden we nog zelden gezien. Die intentie hebben we vandaag wel gezien. Ajax kwam er niet of nauwelijks uit."

In Studio Voetbal had presentator Sjoerd van Ramshorst het met Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen, Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen verder onder meer over AZ-Feyenoord, Myron Boadu, Virgil van Dijk, AZ-trainer Pascal Jansen, FC Emmen en het WK in Qatar.

Theo Janssen: "Ajax had in het eerste kwartier ook twee keer kunnen scoren. Ze kregen twee grote kansen. Toen ging PSV echt druk zitten en kreeg Ajax het lastig." 'Zahavi brengt Malen zelden in stelling, andersom wel' Eran Zahavi is de man in vorm bij PSV. De spits zette de thuisploeg op voorsprong uit een vrije trap, zoals hij zo ook al scoorde tegen Olympiakos. Aanvalspartner Donyell Malen zit in een mindere periode. "Zahavi is op dit moment de belangrijkste aanvaller", zegt Theo Janssen. "Had het in het begin lastig, maar laat het nu zien. Malen is echt op zoek naar een goal en maakt verkeerde keuzes."

Met veertien tegen zeven doelpunten dit eredivisieseizoen heeft Malen wat dat betreft nog een ruime voorsprong. Van Hooijdonk signaleert een opvallend verschil. "Zahavi brengt Malen zelden of nooit in stelling. Andersom wel. Dat zorgt ook wel voor irritatie, denk ik." Janssen: "Zahavi is een beetje egoïstisch, maar Malen ook de laatste tijd, misschien omdat Zahavi dat ook doet." Van Hooijdonk begrijpt Dumfries niet: 'Je bent prof' Ajax kwam tegen PSV in de slotfase op gelijke hoogte door een strafschop van Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax kreeg het rondom die strafschop en na de wedstrijd aan de stok met PSV-aanvoerder Denzel Dumfies. Volgens Dumfries was Tadic een 'pussy' en Tadic betrok de moeder van Dumfries bij het gescheld en daarvan was de PSV'er niet gediend.

Van Hooijdonk kan moeilijk bevatten dat Dumfries daardoor van de kook raakte. "Je bent profvoetballer, speelt voor 80.000 man, wordt voor rotte vis uitgemaakt. Dan raak je van de kook omdat er iets over je moeder wordt gezegd? Mijn moeder hebben ze ook van alles genoemd", zegt Van Hooijdonk. Van der Vaart over Ihattaren: 'Qua aanleg allerbeste' Mohamed Ihattaren was afwezig in Eindhoven. Het 19-jarige talent van PSV was om disciplinaire redenen buiten de selectie gelaten. "Ik ben fan van hem, maar hij levert niet wat hij moet leveren", zegt Van der Vaart.

