Streefbedrag voor ernstig zieke Jayme (1) gehaald: 'Onmogelijke werd mogelijk'

Na een maandenlange actie is het streefbedrag van 2,1 miljoen euro voor de behandeling van de ernstig zieke Jayme (1) uit Rijswijk opgehaald. "Het onmogelijke is mogelijk geworden", is te lezen op de Facebookpagina voor het kind.

Met het geld kan een behandeling in het Bethesda-ziekenhuis in het Hongaarse Budapest worden betaald. Dat ziekenhuis heeft namelijk toegang tot het medicijn Zolgensma, dat het leven van de jongen met de dodelijke spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA) kan redden.

Meer dan 20.000 mensen hebben de laatste tijd gedoneerd. Eind mei dacht de familie al het bedrag bij elkaar te hebben (1,9 miljoen euro), maar er bleek nog meer geld nodig te zijn om bijvoorbeeld nazorg en de medische vlucht te kunnen bekostigen.

Onderzoeksresultaten

Het bedrag is nu dus bij elkaar. De familie moet alleen nog wachten op de resultaten van een longfoto, antistoffentest en bloedonderzoek. Als die resultaten goed zijn, kunnen ze de behandeling in Hongarije gaan plannen.

"Vanaf het moment dat we begin februari begonnen met deze ongelooflijke strijd stonden jullie naast ons en achter ons", schrijft de familie op Facebook. "Jullie waren degenen die ons verhaal bleven delen en geweldige acties bedachten om geld op te halen." Om het geld op te halen voor Jayme zijn onder meer veilingen en loterijen georganiseerd en is een nummer opgenomen door BN'ers.