Atlético wint van Villarreal, maar overtuigt niet

Nadat de laatste twee duels in totaal maar een punt hadden opgeleverd, heeft Atlético weer eens gewonnen. De koploper kon in het uitduel bij Villarreal (0-2) echter allerminst imponeren.



De ploeg van coach Diego Simeone leek half verdoofd aan de wedstrijd te beginnen: Villarreal mocht vrijuit aanvallen. De thuisploeg, die ook al in een vormcrisis zit, deed daar echter niks mee.

De eerste keer dat Atlético zich voorin liet zien was het raak via een eigen doelpunt van Alfonso Pedraza.



Ook de tweede helft kende maar weinig hoogtepunten. Alleen topaankoop João Felix, die van de bank moest starten en daar niet blij mee was, haalde zijn gram met een knappe aanname en dito schot: 0-2.

Atlético Madrid heeft nu 58 punten. Barcelona staat tweede met 53 punten en een wedstrijd meer gespeeld. Nummer drie Real Madrid (52 punten) komt maandag thuis in actie tegen Real Sociedad.