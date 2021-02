Trump start geen nieuwe partij en hint op deelname aan verkiezingen in 2024

De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor het eerst sinds zijn vertrek uit het Witte Huis gehint op deelname aan de presidentsverkiezingen van 2024. "Wie weet, doe ik voor de derde keer mee", zei hij onder luid applaus op het podium van de Conservatieve Politieke Actie Conferentie CPAC, het jaarlijkse congres voor conservatieve Amerikaanse politici en hun aanhangers.

"Onze reis is vier jaar geleden begonnen en nog lang niet klaar", zei Trump in Orlando. Hij zei ook dat hij geen nieuwe partij gaat oprichten "omdat de Republikeinse partij al van ons is."

Muur

Hij haalde op het conservatieve congres in Florida uit naar zijn politieke tegenstanders, de Democraten. Hij herhaalde zijn volstrekt onbewezen claim dat niet president Biden maar hijzelf de laatste verkiezingen heeft gewonnen.

Ook prees hij de muur aan de grens met Mexico en beschuldigde hij president Biden ervan die weer af te breken en "de grens weer open te gooien, waardoor criminelen, moordenaars en verkrachters ons land weer binnenkomen."

Rush Limbaugh

De bijeenkomst wordt gezien als een graadmeter voor de populariteit van conservatieve politici. In een peiling van de conservatieve krant Washington Times en CPAC kwam Donald Trump naar voren als de populairste rechtse kandidaat op dit moment voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Trump heeft zich de afgelopen tijd grotendeels buiten de publiciteit gehouden. Wel uitte hij in een schriftelijke verklaring felle kritiek op de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell. Ook reageerde hij bij conservatieve radiozenders telefonisch op het overlijden van de bevriende radiopresentator Rush Limbaugh, die op de CPAC-conferentie uitgebreid werd herdacht.