RTL-verkiezingsdebat: lijsttrekkers vinden het 'best spannend'

VVD-leider Rutte is ook gearriveerd. Hij heeft zin in het debat, omdat het behalve over corona ook over belangrijke onderwerpen als de economie en het klimaat gaat. "Zo'n debat is belangrijk, omdat het publiek dan ook te horen krijgt waar je voor staat."

Hij heeft het debat niet al te precies voorbereid, zegt hij. "Dat heb ik van Geert Wilders geleerd", aldus Rutte, die ooit met de PVV-leider in de VVD-fractie zat. "Die zei dat je je nooit te goed moet prepareren op een debat. Het gaat toch altijd anders."

Over zijn haar is Rutte niet helemaal tevreden. Hij is al tijden niet naar de kapper geweest. "Daarom heb ik er maar een pot gel in gegooid."