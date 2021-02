RTL-verkiezingsdebat afgelopen: kijk hier de hoogtepunten terug

Nadia wil van Wilders weten hoe zij het aan haar zoon moet uitleggen dat hij als tweederangsburger, geboren en getogen in Nederland, wordt weggezet. Wilders bestrijdt dat hij dat doet. Het gaat hem om de instroom van niet-westerse allochtonen, zegt hij. Nadia en Wilders komen in een heftige discussie terecht, over de islam en over de invloed van andere culturen. Wilders: "Nederlanders zijn vreemden in hun eigen land geworden. De invloed van de politieke islam is onwenselijk." Nadia: "Bent u ineens theoloog of zo?" Ze nodigt hem uit voor couscous. Dat hoeft voor Wilders niet, maar hij wil wel met haar in gesprek.