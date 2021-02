AZ blijft jagen op PSV: 'Willen best of the rest worden'

De tweede plaats is het doel van AZ dit seizoen en met de 4-2 zege op Feyenoord zetten de Alkmaarders die ambitie zondag luister bij. "We willen de 'best of the rest' worden en zijn aardig op weg", sprak trainer Pascal Jansen. "Maar niet meer dan dat."

Het verschil met nummer twee PSV, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Ajax, is nog maar twee punten. Op 21 maart komt PSV nog naar Alkmaar. "We blijven op PSV jagen", zei Jansen.

Spits Myron Boadu, die drie keer scoorde tegen Feyenoord, kijkt vooral naar de eerstvolgende tegenstander op 7 maart, Vitesse in Arnhem. "De tweede plek is zeker ons doel, maar nu eerst door naar Vitesse, ook een goede ploeg."