Standbeeld activiste verrijst in Bristol op sokkel neergehaalde slavenhandelaar

Zakenman, parlementslid en filantroop Colston verdiende in de zeventiende eeuw een groot deel van zijn vermogen met de slavenhandel. Zijn metershoge beeld werd op 7 juni door antiracismedemonstranten van zijn sokkel getrokken en in de haven gegooid.

In de Britse havenstad Bristol is het neergehaalde beeld van een slavenhandelaar vervangen door dat van een activiste met gebalde vuist. Kunstenaar Marc Quinn plaatste het beeld vannacht tijdens een geheime actie op de sokkel waar eerder het standbeeld van Edward Colston stond.

Tijdens die actie werd een foto gemaakt van de uit Bristol afkomstige activiste Jen Reid, die met een gebalde vuist in de lucht op de sokkel van het standbeeld was geklommen. Quinn zag die foto op Instagram en maakte daar een nieuw standbeeld van dat vannacht in het bijzijn van Reid in het geheim geplaatst werd.

Reid is trots op het nieuwe beeld: