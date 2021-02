Trainer Bosz sluit dramatische februarimaand Bayer Leverkusen af met nederlaag

De maand februari is voor Peter Bosz een maand geworden om snel te vergeten. Zondagavond ging zijn ploeg met 1-2 onderuit tegen SC Freiburg. Daarmee heeft Leverkusen in februari slechts één van de zeven wedstrijden gewonnen, met als grootse domper de bekeruitschakeling tegen vierdeklasser Rot-Weiss Essen.

De wedstrijd tegen Freiburg ontbrandde in de tweede helft. Werd het eerste bedrijf nog doelpuntloos afgesloten, had Freiburg een kwartier in de tweede helft al twee keer het net gevonden. Bij de eerste treffer was Lucas Hoeler de aangever voor Ermedin Demirovic, bij de 2-0 was Hoeler zelf het eindstation.

In het vervolg zette Leverkusen aan voor een slotoffensief, maar hield Freiburg zonder al te grote moeite stand. Leon Bailey zette Leverkusen met een aansluitingstreffer nog op het spoor van minimaal een gelijkspel, maar meer dan 1-2 was de ploeg van Bosz niet gegeven.