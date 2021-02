AZ-spits Boadu bezorgt Feyenoord dreun in strijd om tweede plek

Knullig was de verkeerde terugkopbal van Bruno Martins Indi, waarna Luis Sinisterra de 1-2 maakte. Owen Wijndal was de volgende die op mooie wijze een doelpunt voorbereidde. De linksback leverde een mooie pass achter de verdediging van Feyenoord af waaruit Boadu zijn tweede treffer liet aantekenen.

Alsof het zo moest zijn. Voorafgaand aan de topper tussen AZ en Feyenoord in Alkmaar vertelde Myron Boadu over zijn goede gesprek met clubicoon Kees Kist en meteen scoorde de spits drie keer. Hij hielp AZ aan een 4-2 zege en daarmee blijven de Alkmaarders volop in de race om de tweede plaats.

Het tempo bleef na rust hoog in de boeiende wedstrijd, met AZ dat gaandeweg sterker werd. De 3-2 was een cadeautje. Na een foute uittrap van doelman Justin Bijlow plaatste Fredrik Midtsjø de bal razendsnel en uiterst precies in de voeten van Boadu die na zijn aanname bekwaam afrondde.

Het was voor Boadu, die in januari al twee keer scoorde tegen Feyenoord in De Kuip (2-3), zijn eerste hattrick in de eredivisie, Kees Kist zag het vanaf de tribune tevreden aan.

Fijne verjaardag voor Koopmeiners

Invaller Dani de Wit liet nog een grote kans liggen, waarna Teun Koopmeiners de wedstrijd op zijn 23ste verjaardag besliste door vanaf elf meter raak te schieten. De strafschop werd gegeven na een woeste tackle van Leroy Fer op Owen Wijndal.

Voor Feyenoord raakt de tweede plaats door de nederlaag verder uit zicht. Het verschil tussen nummer drie AZ en Feyenoord op de ranglijst is nu zes punten.