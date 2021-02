Deur staat nog open voor Ihattaren, 'maar hij moet wel wat laten zien'

Toen een uur voor de cruciale topper tegen Ajax de opstelling van PSV bekend werd, was er een opvallende afwezige op het wedstrijdformulier van de Eindhovenaren. Mohamed Ihattaren had geen basisplaats, dat was op zich geen verrassing. Maar de jonge middenvelder zat zelfs niet bij de selectie. Niet veel later kwam PSV met een verklaring. "De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV", stelde de club in een verklaring. "Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen. PSV heeft daarom besloten dat de 19-jarige middenvelder dit weekend geen deel uitmaakt van de A-selectie."

Nu is het geen geheim dat Ihattaren een moeizame periode beleeft onder trainer Roger Schmidt en maar weinig aan spelen toekomt onder de Duitse coach. Maar het is voor het eerst dat hij dat moet bekopen met een plek buiten de selectie. Volgens het Eindhovens Dagblad ligt een aanvaring op de training eerder deze week ten grondslag aan de verbanning. Teamsport "Wat is er aan de hand met Ihattaren?", vroeg verslaggever Joep Schreuder aan Schmidt na de wedstrijd tegen Ajax. "Dat is aan hem. Iedereen in de club doet zijn best om hem te helpen. Hij moet gewoon gaan begrijpen dat voetbal een teamsport is." PSV-aanvoerder Denzel Dumfries nam het op voor zijn ploeggenoot. "Ik heb goed contact met Mo, ik probeer hem te ondersteunen waar ik kan. Het is een jongen van negentien, hij doet dingen goed, dingen niet goed. Het is een leerproces voor hem."

Mohamed Ihattaren (l) en Denzel Dumfries - Pro Shots